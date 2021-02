Quiz aus der Quirinusstadt : Wie gut kennen Sie die Anfänge des Neusser Karnevals?

Neuss Es ist Altweiber. Zwar fällt das närrische Treiben in diesem Jahr aus - doch echte Karnevalsfans können ihr Wissen über das Fest in unserem Quiz unter Beweis stellen. Wissen Sie, wann das Fest in Neuss zum ersten Mal erwähnt wurde?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon vor einigen hundert Jahren wurde das Fest in Neuss am Fastensonntag erwähnt. Auch haben die Feiernden etwas Bestimmtes damit beabsichtigt. Aber was? Wollten Sie einmal im Jahr ausgelassen bei Speisen und Wein feiern? Oder sollten so gar die Belagerer irritiert werden? Diese und weitere Fragen gilt es in dem kleinen Quiz zu beantworten.