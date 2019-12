Adventskalender : Quiz - Wie gut kennen Sie den weihnachtlichen Rhein-Kreis Neuss?

Rhein-Kreis Jeden Tag öffnet sich auf NGZ-Online ein Adventskalender Türchen mit Bastelideen, weihnachtlichen Klängen und Tipps für die Vorweihnachtszeit. Heute können Sie ihr Wissen in einem Quiz testen.

Da gibt es etwa das weihnachtliche Haus in Neuss Hoisten.

In Sven Martins Vorgarten tummeln sich aus Lichterschläuchen gebildete Rentiere, Tannenbäume, Kugeln und Sterne. Das Dach ist mit Lichtervorhängen bedeckt. Aber wie viele Kilometer Lichterketten hat er gebraucht, um dieses Werk zu schaffen?

Und in Rommerskirchen ist eine Frau, die in einer besonderen Verbindung zum Weihnachtsmann steht. Welche ist es? In unserem Weihnachts-Quiz können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen.