Quiz aus Neuss : „Entlich“ Ostern - Wie gut kennen Sie die Orte der Stadt?

Neuss Endlich Ostern, eigentlich eine Zeit für Spaziergänge und Ausflüge, aber in diesem Jahr ist wegen des Coronavirus alles anders. Wir nehmen Sie trotzdem mit auf einen Runde durch Neuss.

Folgen Sie auf dieser Seite der NGZ-Ente quer durch die Stadt. In unserer gedruckten Zeitung finden Sie dazu auch ein Gewinnspiel.Wenn Sie die richtigen Antworten finden, ergeben die entsprechenden Buchstaben ein Lösungswort. Unter allen Einsendern, die das Lösungswort per E-Mail bis zum 15. April an aktion@ngz-online.de schicken, verlosen wir ein Vereins-Porträt oder eine Vereins-Reportage in unserer Zeitung. Nennen Sie dazu in der Lösungs-E-Mail neben Ihren Kontaktdaten auch den Namen, Zweck und die Besonderheiten Ihres Vereins, den wir vorstellen sollen. Viel Glück & viel Spaß!