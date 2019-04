Quiz aus der Quirinusstadt : Was heißt eigentlich Schottelplack?

(Archivfoto). Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Neuss gehört zu den ältesten Städten in Deutschland. Klar, dass in der Zeit einiges passiert ist. Wissen Sie zum Beispiel wie groß eine Neusser Elle ist? Und warum in Grimlinghausen das Wappentier geküsst wird? In unserem Quiz können Sie Ihre Neuss-Kenntnisse unter Beweis stellen.

Die Quirinusstadt kann auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte zurückblicken. Wie gut Sie sich mit der Vergangenheit auskennen, können Sie in unserem Quiz testen. Wenn das noch nicht genug ist, geht es hier zu unserer ersten Rätsel-Folge. Eine Fortsetzung gibt es hier.

(lue/ubg)