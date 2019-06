Abiturienten aus Neuss : Quirinus-Absoventen feiern nach 50 Jahren erstes Klassentreffen

Neuss Im Juni 1969 legten 18 Schüler der Oberprima am Quirinus-Gymnasium die Abiturprüfung ab. Nun feierten sie das Wiedersehen mit einem Stadtrundgang, dem Besuch der alten Schule und in der Stammkneipe „Im Dom.“

Juni 1969 legten 18 Schüler der Oberprima am Quirinus-Gymnasium die Abiturprüfung ab. In der Freude über die bestandene Reifeprüfung vergaßen die jungen Männer, einen Plan B für folgende Klassentreffen zu verabreden. So gab es zwar sporadische und eher zufällige Treffen einzelner „Ehemaliger“, doch der Klassenverband kam nicht mehr zusammen – bis jetzt, als zum ersten Wiedersehen nach genau 50 Jahren 14 Klassenkameraden anreisten.

Der Entlassjahrgang 1969 – einer der ersten, der für den Besuch des Gymnasiums kein Schulgeld mehr bezahlen musste – war nicht ohne. Sieben Absolventen erwarben in unterschiedlichen Disziplinen den Doktorhut, drei sogar einen Professorentitel. Werner Hütz etwa leitete bis zur Pensioniserung eine Augenklinik in Hersfeld, Coenen wiederum war Professor für Nuklearchemie in Köln und als Institutsleiter am Forschungszentrum Jülich an der Entwicklung von Radio-Pharmaka beteiligt. Die steilste Karriere nach Ansicht seiner Mitschüler legte Ernst-Moritz Lipp hin, der im Vorstand der Dresdner Bank und einer der fünf Wirtschaftsweisen war – und Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium hätte werden können. Mit Herbert Bongartz, Werner Classen, Hans-Dieter Feuerlein, Heinz-Franz Haufs, Bernd Jansen, Heribert Meier, Wilfried Schellen, Arthur Schmidt, Felix Schönauer, Hans-Ulrich Wienen feierten sie das Wiedersehen mit einem Stadtrundgang, dem Besuch der alten Schule und in der Stammkneipe „Im Dom“. „Es war“, sagt Coenen, „als hätten wir uns erst vor 14 Tagen gesehen.“