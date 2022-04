Puppenspiel-Premiere in Neuss : Auf Zeitreise mit Konny und dem „Alles-Kappes-Theater“

Tatjana Kappes hat das „Alles-Kappes-Theater“ gegründet. Jetzt stehen die Puppen vor der Premiere, die am 24. April in der Friedenskirche in Norf stattfindet. Foto: Andreas Woitschützke

Norf Tatjana Kappes aus Norf ist eigentlich Chemie-Laborantin, lebt ihre „kreative Seite“ aber in den Bereichen Puppenspiel, Musik und Basteleien aus. Nun fiebert sie der Premiere des Stücks „Zurück nach Jerusalem“ entgegen.

Konny heißt die große Handpuppe, die auf dem Schoß von Tatjana Kappes sitzt und die Hauptrolle im Theaterstück „Zurück nach Jerusalem“ übernimmt. Tatjana Kappes aus Norf ist eigentlich Chemie-Laborantin, lebt ihre „kreative Seite“ aber in den Bereichen Puppenspiel, Musik und Basteleien aus. Nun hat sie mit ihrem Alles-Kappes-Theater, das biblische Geschichten und Klassiker wie Die Bremer Stadtmusikanten oder den Regenbogenfisch im Repertoire hat, bald Premiere: „Konny schläft immer in einer großen Reisetasche und wenn sie träumt, geht sie auf Zeit-Reise, die sie dieses Mal ins Israel vor über 2000 Jahren führt“, erklärt die 56 Jahre alte Puppenspielerin. Denn: Die Reise nach Jerusalem erzählt die Ostergeschichte, die Texte, die Tatjana und Konny frei im Dialog sprechen, hat sie selber geschrieben.

Kamishibai nennt sich der Holzkasten, dessen Flügel sich öffnen und den Blick freigeben auf die Kulisse, die Kappes selbstgestaltet hat, denn „dieses japanische Papiertheater gibt es eigentlich nur in DIN A4 oder A3 zu kaufen. Da mir das zu klein war, habe ich mir eines in DIN A2 selber gebaut“. Die einzelnen Szenenbilder hat sie sodann aus Vorlagen und mithilfe verschiedener Computerprogramme selbstgestaltet – das letzte Abendmahl ist eine Fotocollage – und entsprechend ausdrucken lassen. Eines hat sie gar selber gemalt. Sogenannte Winzlinge, das sind kleine Biegepuppen, beleben die Kulisse des Kamishibai zusätzlich. „Das sind hochtalentierte Schauspieler, die mucksmäuschenstill stehen können“, erklärt Kappes und schmunzelt.

Auch die Musikstücke, zum Teil kommt Filmmusik zum Einsatz, die das Stück untermalen, hat die kreative Norferin selber ausgewählt. Während der Premiere – am Sonntag, 24. April um 15.30 Uhr in der Friedenskirche in Norf – wird sie vom Kantor der evangelischen Gemeinde Am Norfbach, David Jochim, und Ute-Barbara Morguet (Blockflöte) begleitet. „Konny interagiert auch mit dem Publikum und ist ein bisschen frech, so dass das Stück von ihrem Humor lebt. Sie ist sehr aktiv und wechselt auch die Szenenbilder im Kamishibai.“ Innerhalb ihrer Gemeinde möchte Tatjana die Stücke ehrenamtlich aufführen: In den Kindertagesstätten oder den Seniorenheimen zum Beispiel.