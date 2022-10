Psychiatrie in Neuss : „Alexius“ startet Schul-Pilotprojekt

Neuss Ein neues Programm der Neusser Psychiatrie soll zur Enttabuisierung und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen. Den Start machte das Marienberg-Gymnasium.

(NGZ) Jeder dritte Deutsche erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung wie etwa einer Depression oder einer Angststörung. Junge Menschen sind immer häufiger betroffen. Viele von ihnen trauen sich nicht, über Ihre Erkrankung zu sprechen oder sich Hilfe zu suchen. Dort setzt das Pilotprojekt „Psychiatrie trifft Schule“ von Annika Krapholz, stellvertretende leitende Sozialarbeiterin im Alexius/Josef-Krankenhaus, an. Sie und ihr Projektteam luden jetzt erstmalig 25 Schülerinnen und zwei Lehrkräfte des Marienberg-Gymnasiums in die Neusser Psychiatrie ein, um gemeinsam das Schweigen zu brechen. Ziel des Projektes war es, Wissen über psychische Erkrankungen zu vermitteln, Behandlungsoptionen aufzuzeigen und Vorurteile abzubauen.

Der Tag startete mit einer Hausführung durch die Fachklinik, im Anschluss folgte ein praktischer Part. „Die Fallbeispiele waren super. Ich fand es total spannend, dass man in die Rolle des Therapeuten schlüpfen konnte“, so eine Zehnt-Klässlerin. Am Ende des Tages lauschten alle Schülerinnen dem Erfahrungsbericht einer Betroffenen. „Inhaltlich und methodisch war der Tag für uns super spannend. Respekt an die Vortragende, dass Sie den Mut hatte, ihre Geschichte vor uns darzustellen“, findet Lehrerin Lina Wöhl. „Uns war sehr daran gelegen, dass das Projekt zustande kommt“, fügt ihr Kollege Florian Wagner hinzu.