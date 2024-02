Psychiatrische Krankenhäuser im Zweiten Weltkrieg Todestransporte aus Neusser Heilanstalten

„Die Schwestern sollten Platz für Verwundete schaffen und mussten Gruppen von Patienten zur Verlegung zusammenstellen – an Orte, an denen sie nie angekommen sind“, berichtete Schwester Celina, Generaloberin der Augustinerinnen, schon vor zwei Jahren am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Ende Januar. Auch in diesem Jahr wurden an diesem Tag am ehemaligen St.-Josefkrankenhaus, heute Standort des Zentrums für seelische Gesundheit der St.-Augustinus-Gruppe, weiße Rosen niedergelegt.