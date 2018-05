Neuss: "Psalm 2016" - ein grandioses Oratorium

Neuss Die "Freunde und Förderer der Kirchenmusik an Hl. Dreikönige und St. Pius" sowie der ökumenische Verein "Andere Zeiten" ermöglichten ein Heimspiel des Neusser Komponisten Gregor Linßen.

Nachdem das jüngste Werk des Neusser Komponisten, Musikers und Texters Gregor Linßen, das Theateroratorium "Psalm 2016", seine Uraufführung am 26. Mai 2016 in der Oper von Leipzig erfahren hatte, der weitere Aufführungen unter anderem in Offenburg, Oberhausen und Essen folgten, gab es nun endlich auch eine Aufführung in der Heimatstadt. Das hatten die "Freunde und Förderer der Kirchenmusik an Hl. Dreikönige und St. Pius" sowie der ökumenische Verein "Andere Zeiten" möglich gemacht.