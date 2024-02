Nächste Prügel-Attacke in Neuss Jugendliche schlagen auf Obdachlosen ein

Kostenpflichtiger Inhalt Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Polizei einige besorgniserregende Vorfälle öffentlich gemacht. Erst Anfang Februar war ein 17-Jähriger gleich zweimal von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt worden. Die Täter: laut Beschreibung gerade mal zwischen 15 und 16 Jahre alt. Schon in der Woche zuvor war ein 19-Jähriger von fünf jungen Männern attackiert worden. In einem Bus wurde er zunächst bepöbelt, nach dem Aussteigen im Bereich des Nixhütter Wegs schlug die Gruppe dann mit Fäusten auf ihn ein. Ähnlich erging es einer jungen Frau am selben Tag am Hauptbahnhof. Sie wurde zunächst an den Haaren zu Boden gezogen, ehe mehrere Personen auf sie eintraten. Die Täter sollen ebenfalls Jugendliche gewesen sein.