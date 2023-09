Feuerwache Neuss-Süd Kreis beanstandet Baugenehmigung der Stadt

Entsteht in der Schneise zwischen Hoisten und Weckhoven der teuerste Schwarzbau der jüngeren Stadtgeschichte? Diese Frage drängt sich angesichts eines Schreibens der Oberen Bauaufsichtsbehörde des Kreises vom 30. August an den Neusser Bürgermeister auf. Darin macht die Aufsichtsbehörde deutlich, dass der Ende Juni erteilten Baugenehmigung für die Feuerwache Neuss-Süd eine falsche Interpretation des Bebauungsplanes zugrunde liegt. Denn das Grundstück, auf dem Mitte August der erste Spatenstich für die 31-Millionen-Euro-Investition erfolgte, liegt mitnichten am Rand eines Gewerbegebiet, wie die Stadt darlegt, sondern in einer Abstandsfläche, also einer frei zu haltenden Schutzfläche.