Prozess in Neuss Mann soll Kinderpornos besessen haben

(jasi) Ein 48 Jahre alter Mann muss sich ab dem 18. Dezember vor dem Neusser Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, in einem Fall versucht zu haben, sich kinderpornografische Inhalte zu verschaffen. In zwei weiteren Fällen soll er kinderpornografische Inhalte besessen haben. Der Angeklagte soll in einem Chat einen anderen Teilnehmer aufgefordert haben, ihm eine Bild-Datei zuzusenden sowie auf zwei Mobiltelefonen über insgesamt sechs kinderpornografische Bild-Dateien verfügt haben. So geht es aus der am Mittwoch veröffentlichten Prozessankündigung des Amtsgerichts hervor.