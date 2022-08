Angeklagter aus Neuss : Ex-Frau aus Eifersucht erstickt?

Die Tat ereignete sich im März an der Weckhovener Straße. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Neuss/Düsseldorf Am Landgericht Düsseldorf hat am Montag der Prozess gegen einen 48-jährigen Neusser begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ex-Partnerin im März dieses Jahres in ihrer Wohnung in Neuss getötet zu haben.