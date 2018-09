Prozess gegen Sven F. aus Neuss: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich

Düsseldorf Im Prozess um den getöteten elfjährigen Jörg F. aus Neuss sind vor dem Düsseldorfer Landgericht die Plädoyers gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haft für den mutmaßlichen Täter Sven F..

Als Grund für die Forderung gab die Staatsanwaltschaft an, dass Sven F. den Tod des Jungen „billigend in Kauf genommen“ habe. „Die Verteidigung hingegen plädiert auf Freispruch. Das Urteil wird voraussichtlich am 11. September gefällt.