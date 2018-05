Prozess gegen Neusser Sven F.: Entwürdigende Bilder auf Handy gefunden

Prozess gegen Neusser : Entwürdigende Bilder auf Handy von Onkel von Jörg F. gefunden

Düsseldorf Der Neusser Sven F. muss sich vor dem Düsseldorfer Landgericht für den Tod seines Neffen verantworten. Am zweiten Prozesstag kamen neue erschreckende Details ans Licht.

So gab der Kripo-Beamte, der den Angeklagten damals zuerst verhörte, in seiner Einlassung an, dass in einem Zwischenspeicher des Handys des Verdächtigen mehrere „fragwürdige Fotos“ gefunden worden seien. Diese Bilder dokumentierten nicht nur Verletzungen des nun toten Jungen - unter anderem Hämatome im Gesäßbereich -, sondern zeigten den Elfjährigen auch fast nackt, auf allen Vieren in die Kamera guckend. Zudem gebe es ein Bild, das den Jungen beim Reinigen des Fußbodens zeigt. „Mit einem Gegenstand, der dafür eigentlich gar nicht geeignet ist“, sagte der Kriminalhauptkommissar.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Neusser Sven F. die körperliche Misshandlung seines Neffen Jörg sowie Mord zur Verdeckung einer Straftat vor. In seiner Einlassung - von seiner Anwältin Dagmar Loosen verlesen - hatte der 41-Jährige zum Prozessauftakt bereits zugegeben, dem Jungen, der zu diesem Zeitpunkt bei ihm wohnte, am 5. Oktober 2017 aus Wut im Badezimmer einen solch kraftvollen Schlag gegen den Kopf versetzt zu haben, dass er rücklings in die Badewanne stürzte. Er konnte reanimiert werden, starb aber am 17. Oktober auf der Intensivstation des Düsseldorfer Uniklinikums. Den Tod seines Neffen habe F. jedoch nicht gewollt.

„Wenn er Alkohol getrunken hat, ist er tierisch aggressiv“

Am Donnerstag versuchte sich der Schwurgerichtsvorsitzende Markus Immel ein Bild vom Charakter des Angeklagten zu machen - ob er in der Vergangenheit aggressiv oder gar gewalttätig aufgetreten sei. Dies bejahte zunächst die Mutter des mutmaßlichen Mörders, die zunächst mit ihrem Enkelsohn bei Sven F. wohnte. Als sie wegen einer Blutvergiftung ins Krankenhaus kam, lebte der Junge dort zusammen mit seinem Onkel sowie dessen Frau und Kindern.



„Wenn er Alkohol getrunken hat, ist er tierisch aggressiv“, sagte die Großmutter des toten Jungen über ihren Sohn. So habe sie vor 16 Jahren eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, weil er ihr per SMS eine Morddrohung geschickt habe. Seine Schwester soll er zudem als Heranwachsender auf der Schultoilette gewürgt haben. Jörg sei ihm „von Anfang an ein Dorn im Auge“ gewesen, behauptete die Großmutter, die bei ihrer Tochter Natascha, der Mutter des getöteten Jungen, lebt.