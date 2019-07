Protestmarsch in Neuss : Fridays for Future Demonstranten ziehen durch die Stadt

Bürgermeister Reiner Breuer wird heute um 14 Uhr ein Grußwort an die Demonstranten richten. Außerdem ist am Samstag, 7. September, ein Klima-Camp im Romaneum geplant, bei dem rund 50 Schüler Ideen zur Nachhaltigkeit an die Stadt kommunizieren können. Die Ergebnisse des Camps sollen anschließend dem Hauptausschuss vorgestellt werden und können möglicherweise sogar in den neuen Klimaschutzplan der Stadt mit einfließen. https://twitter.com/fffneuss/status/1146369864640208898