Kommunalpolitik in Neuss : UWG-Chef begrüßt „Zuwanderer“ von SPD und CDU

Neuss Von den inhaltlichen und personellen Veränderungen bei SPD und CDU profitiert vor Ort die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG).

Deren Vorsitzender in Kreis und Stadt, Carsten Thiel (50), meldete jetzt, dass der Kreistagsabgeordnete Harald Holler (71) künftig in seiner Fraktion UWG/Die Aktive hospitieren wird. Zugleich bestätigte Thiel, dass sich der Sport- und Kulturpolitiker Thomas Lang (68) der UWG angeschlossen habe. Lang sagt, er habe nach mehr als 40 Jahren die CDU am Ende eines „Erosionsprozesses“ verlassen. Lang ist in der Sportszene ein bekannter Mann. Er war von 2009 bis 2016 Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB).