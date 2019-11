Glossiert : Prologius: Die späte Karriere des Michael K. in Neuss

Prologius: Die späte Karriere des Michael K. in Neuss

Neuss Michael Klinkicht ist es offensichtlich leid. Seit 20 Jahren gibt sich der Fraktionsvorsitzende der Neusser Grünen alle erdenkliche Mühe, mit seiner Etatrede ein rhetorisches Feuerwerk abzubrennen, doch brilliert er nur im Ratssaal – und stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Den Pointendrechsler drängt es auf eine größere Bühne – und die bietet ihm die Vereinigung der Heimatfreunde beim Nüsser Ovend. Klinkicht – der Prologius! Einen Teil der „Stellenausschreibung“ erfüllt er sozusagen aus dem Stand: den Auftritt im schwarzen Anzug, der für den Prologius seit Jahrzehnten obligatorisch ist. Klinkicht hat einen solchen im Schrank – und nicht wenige glauben, dass da außer Schwarz keine andere Farbe vorkommt. So, wie er herumläuft...

Deutlich schwieriger war die Vorgabe an den Prologius alter Prägung, sich stets der Reimrede zu befleißigen. Verse proklamiert Klinkicht gerne, doch sind es nie die eigenen. So bediente er sich zum Beispiel bei seiner Etatrede im Vorjahr bei dem Humoristen Heinz Erhardt und bemühte die Geschichte von der (verwitweten) Made, die ihren Gatten an die Ameisen verlor, um auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Stadt mehr Bäume fällt als pflanzt. Ein etwas schräges Bild, aber wirkungsvoll. Trotzdem wurde Klinkicht von der Pflicht zur Reimform entbunden. Neue „Vorgabe“: Narrenfreiheit.