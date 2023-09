Projekt der Albert-Schweizer-Grundschule In Neuss werden Kinder zu Zirkus-Artisten

Neuss · Der Zirkus Regenbogen hat in Neuss Halt gemacht. Statt wilder Tiere oder erfahrener Künstler waren in den Vorführungen aber ausschließlich Kinder der Albert-Schweizer-Grundschule zu sehen. Was hinter dem Projekt steckt.

12.09.2023, 04:50 Uhr

Die Trapezkünstlerinnen zeigten elegante Figuren in einem schwebenden Ring. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Julia Stratmann

In Reuschenberg hieß es eine Woche lang: Manege frei! Der Projekt-Zirkus Regenbogen hatte an der Nachtigallenstraße sein Zelt aufgeschlagen und präsentierte am Freitag gleich mehrere Vorstellungen. Seiltänzer, Feuerkünstler und Akrobaten versetzten das Publikum ins Staunen. Das Besondere dabei: Alle Artisten waren Kinder. Für das Projekt wurden die Schüler und Schülerinnen der Albert-Schweizer-Grundschule zu Zirkuskünstlern.