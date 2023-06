Projekt von SKM und Polizei in Neuss So kriegen jugendliche Straftäter die Kurve

Manchmal ist es das intensive Boxtraining zu ungewöhnlicher Zeit, das hilft. Wer sich am Freitagabend sportlich im Studio auspowert, hat kein Interesse mehr daran, sich womöglich in bei einer nächtlichen Schlägerei zu behaupten. Das ist einer der Denkansätze im landesweiten Projekt „Kurve kriegen“, das seit zwei Jahren auch im Rhein-Kreis angesiedelt ist. Im Projekt arbeitet die Polizei im Rhein-Kreis in Kooperation mit pädagogischen Fachkräften des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) Neuss und Mönchengladbach daran, straffällig gewordene Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und maximal 18 Jahren vor dem Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren.