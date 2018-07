Programm der Zeughauskonzerte 2018/19

Neuss Ein Jahr vor dem „runden Geburtstag“, dem 70., treten in der Reihe der Zeughauskonzerte sehr bekannte Musiker auf.

Die neue Saison kann so werden wie die alte – oder auch noch besser werden: 2017/18 waren die Konzerte der Zeughaus-Reihe mit 77 Prozent ausgelastet. Insgesamt 3673 Karten wurden verkauft, davon entfallen 2390 (67 Prozent) auf Abonnenten. Diese haben bis morgen noch Zeit, ihr Abo zu verlängern. Danach wird die Zahl der Einzelkarten berechnet, die ab Donnerstag, 2. August, in den Verkauf gehen.

Für die kommende Saison hat der Kulturreferent der Stadt, Rainer Wiertz, wieder renommierte Künstlern und junge Stars verpflichtet. Und dieses Mal sind auch wesentlich mehr Künstlerinnen dabei. Die Saison 2018/2019 — insgesamt ist es die 69. – beginnt am 7. September mit Franz Schuberts „Schwanengesang“, den der Bayerische Kammersänger Christian Gerhaher, einer der gefragtesten deutschen Liedsänger unserer Zeit, mit seinem Klavierbegleiter Gerold Huber zu einem Erlebnis machen will.

Zu einer musikalischen Lesung laden die Zeughauskonzerte am 21. September: Der prominente Schauspieler Dominique Horwitz rezitiert Erzählungen aus dem Nachlass von Franz Kafka, und das SignumQuartett verbindet diese absurd-existentielle Welt mit passenden Kompositionen von Erwin Schulhoff, Carl Orff und Alfred Schnittke. Am 11. Oktober folgt der nächste Höhepunkt, wenn der Countertenor Valer Sabadus und das Ensemble Concerto Köln unter dem Motto „Caro Gemello“ die enge, quasi zwillingshafte Beziehung zwischen dem einflussreichen Librettisten Pietro Metasasio (1698-1782) und dem gefeierten Sänger Carlo Broschi alias Farinelli (1704-1782) ausleuchten.

Großen Klang und Instrumentalgesang bietet das seit vielen Jahren etablierte Klavierduo GrauSchumacher am 30. Oktober: „Vorspiel und Isoldes Liebestod“ aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in Max Regers Einrichtung für zwei Klaviere; dazu die „Trois Nocturnes“ von Claude Debussy und die große Duo-Sonate f-moll op. 34b von Johannes Brahms.

Johannes Brahms beschließt auch das Programm des Jerusalem Quartetts, das am 19. November zunächst Musik von Joseph Haydn und Dimitrij Schostakowitsch spielt und dann mit der bekannten Klarinettistin Sharon Kamdas das Klarinettenquintett h-moll op. 115 des Wahlwieners aufführen wird. Eine zweite, in Neuss wohlbekannte Quartettformation besucht das Zeughaus am 5. Februar 2019: das Quatuor Ébène, das – erstmals mit seiner neuen Bratschistin Marie Chilemme – dem ebenso naheliegenden wie immer wieder zwingenden Verhältnis von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven nachgeht.