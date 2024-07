Kirmeswochenende in Neuss Der König in Speck-Wehl ist ein Wiederholungstäter

Am Samstag (27. Juli) gehen die Feierlichkeiten für alle Kirmesfreunde mit einem Umtrunk am Kinderspielplatz in Speck an der Jakob-Weitz-Straße um 12 Uhr direkt weiter, bevor der Tambourcorps Speck mit einem eigenen Umzug um 16 Uhr das Fest eröffnet – dieses Jahr jedoch mit einem Mann weniger in ihren Reihen. Auf ihr Mitglied Schmoll müssen sie an diesem Wochenende verzichten. Und das nicht zum ersten Mal. Der staatlich geprüfte Betriebswirt im Einkauf bei der Firma Strabag PFS hatte schon 2011/12 die Königswürde errungen.