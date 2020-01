1700 Besucher erwartet : So wird die Further Wintergaudi 2020

So wird die Further Wintergaudi 2020

Auch 2020 wird es wieder eine Wintergaudi in der Nordstadt geben. Bereits zum vierten Mal findet die Further Wintergaudi statt. Foto: RP/Brigitte Meisen

Neuss Am 18. Januar findet wieder die Further Wintergaudi auf dem Kirmesplatz statt. Dieses Jahr erstmals ohne die „Jungen Zillertaler“, dafür sorgen die „Troglauer“ für Stimmung. 1500 Karten sind schon verkauft.

Further Wintergaudi 2020 Samstag, 18. Januar, Beginn ist um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Alpenmadl-Festzelt auf dem Further Kirmesplatz. 200 von insgesamt 1700 Karten sind noch verfügbar.

Die Wintergaudi wurde 2017 Nachfolger des traditionellen Further Abend, organisiert von der St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft. Mit dem neuen Konzept wurden aus 400 Gästen mehr als tausend. Das Konzept traf „voll ins Schwarze“, sagt Pesch. Après-Ski, Oktoberfest seien Zeitgeist. Nicht nur die Musik, Bier und Semmeln spiegeln bayerisch-österreichische Kultur wider. Authentizität ist auch den Gästen wichtig: Tracht ist für die große Mehrheit Pflicht im Festzelt. „Nur wer auffallen will, kommt in Jeans zur Wintergaudi“, so Pesch.