Kindertheater in Neuss : Theater für Kinder im RLT

Neuss Die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ geht im kommenden Jahr in ihre 37. Saison. An sechs Sonntagen sind die Vorstellungen jeweils um 11 und 15 Uhr im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheaters (Oberstraße 95), zu sehen.

Den Anfang macht der Klassiker „Karlsson vom Dach“ am 19. Januar, aufgeführt vom Wittener Kinder- und Jugendtheater (geeignet ab drei Jahre). Danach kommt die Abajur Theatre Company mit „Aufstand der Bösewichte“ von Saulo Queiroz am 8. März (ab sechs Jahre). In dem Stück werden Figuren aus verschiedenen, bekannten Märchen vereint wie Schneewittchen, Captain Hook oder der böse Wolf. Statt jedoch die Rolle des Bösen einzunehmen, wünschen sich die Figuren von der Märchenerzählerin einen sanfteren, positiven Charakter. Sérgio Abajur, der Gründer der Truppe, ist im übrigen Regisseur, Schauspieler und Kostümbildner. In der Funktion des letzteren hat er auch die Kostüme des Globe-Musicals „Alice im Wunderland“ entworfen.