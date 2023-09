Prognosen für Neuss Schulräume reichen bald nicht mehr aus

Doch worauf beruhen diese Vorhersagen? Zur Berechnung der Prognose wird die Zahl an Schülern herangezogen, die derzeit die Grundschulen besuchen oder in den nächsten Jahren eingeschult werden. Auch die Zahl an geflüchteten Kindern sowie zusätzlich zu erwartenden Schülern aus den Neubaugebieten wurde berücksichtigt. Demnach werden sich voraussichtlich 1580 Schüler für das Schuljahr 2027/28 an den weiterführenden Schulen in Neuss anmelden. Zum Vergleich: Für das nächste Jahr werden 1425 Schulneulinge erwartet.