Prix d’Excellence Germany geht nach Neuss : Bauverein erhält Sonderpreis für Wohnungsbau

Das Projekt an der Hülchrather Straße gilt bundesweit als vorbildlich. Foto: Bauverein Neuss/Bauverein Neus

Neuss Der Neusser Bauverein AG hat den Sonderpreis „Bezahlbares Wohnen“ beim FIABCI Prix d’Excellence Germany gewonnen.

Ausgezeichnet wurde das Projekt in Weckhoven, wo an der Hülchrather Straße auf 24.000 Quadratmetern ein energetisch, städtebaulich und architektonisch vorbildliches Wohnquartier mit generationenübergreifenden Wohnraumkonzepten zu bezahlbaren Preisen entstanden ist. Gebaut wurden 16 Mehrfamilienhäuser mit 198 Wohnungensowie 22 Einfamilienhäuser zum Kauf. „Die angespannte Situation auf den Wohnungsmärkten macht die Wohnungsfrage zu einer der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit“, sagt Anne Kathrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesbauministerium. Nachhaltige Lösungen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums würden deshalb dringlicher gebraucht denn je. Dem Ministerium sei daran gelegen, Vorreiter in der Immobilienbranche zur fördern, die gelungene und nachhaltige Gesamtkonzepte im bezahlbaren Preissegment umgesetzt haben, sagte sie.