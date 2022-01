Karneval in Neuss : Das Prinzenpaar hat noch Termine frei

Ein Auto ist da, was fehlt, sind Termine: Bei der Wagenübergabe wurden Prinz und Novesia begleitet von (v.l.) Christoph Kinold, Vizepräsident Markus Titschnegg, Präsident Andreas Picker und Prinzenführer Dieter Mertens. Gastgeber Dietmar Schwabe-Werner (in „Zivil“) übergab die Fahrzeugschlüssel. Foto: Karnevalsausschuss Neuss/Michael Ritters

Neuss Das Neusser Prinzenpaar Mark I. und Nicole I. Könnecke hat in der Mercedes-Benz-Niederlassung ihren Wagen für die Session übergeben bekommen. Doch noch fehlen Termine.

Der Mercedesstern wird in dieser schwierigen Session für das Neusser Prinzenpaar Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. (Könnecke) so etwas wie ein Hoffnungsstern. Denn wie in einer normalen „fünften Jahreszeit“ üblich, wurden sie jetzt in der Mercedes-Benz-Niederlassung mit einem fahrbaren Untersatz ausgestattet – in der Hoffnung, wie Andreas Picker als Präsident des Neusser Karnevalsausschusses betont, „dass das Prinzenpaar trotz des abgesagten Straßen- und Sitzungskarnevals mit seinem Fahrzeug einige Termine wahrnehmen kann“.

Bislang sind die Tollitäten nicht viel herum gekommen. Sechs Verpflichtungen zählte Dieter Schiller im November, der als Prinzenführer den Terminkalender führt. Im Dezember waren Prinz und Novesia gar nicht on tour, und auch der Januar startet ruhig.

Zum Jahresauftakt besucht das Prinzenpaar am Samstag, 8. Januar, um 19 Uhr mit dem Kinderprinzenpaar der Blauen Fünkchen – Max I. (Thiele) und Marie I. (Müller) – den Gottesdienst in St. Quirin, den Oberpfarrer Andreas Süß als Neujahrsmesse der Karnevalisten zelebriert. Dort wollen beide Prinzenpaare eine Kerze anzünden – in der Hoffnung, dass 2023 dem Kirchgang wieder ein Neujahrsempfang folgt. Der fällt in diesem Jahr nämlich aus. Trotzdem sei der Gottesdienstbesuch wichtig, sagt KA-Schriftführerin Daniela Beylschmidt: „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Karnevalisten zu vermitteln: Ihr seid nicht allein.“

Einigeln wollen sich die Tollitäten aber nicht. „Unser Prinzenpaar steht für Besuche in Einrichtungen zur Verfügung“, versichert KA-Präsident Picker. „Es ist Teil unserer karnevalistischen DNA, Heiterkeit und Frohsinn in der dunklen Jahreszeit zu verbreiten – und vor allem dort, wo die Menschen gerade viel Licht und Hoffnung benötigen.“ Prinzenpaar und Präsidium seien bereit, soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Seniorenheime zu besuchen. Doch die Nachfrage ist im Moment noch gering, sagt der Prinzenführer, der in normalen Jahren rund 200 Termine für das Prinzenpaar koordiniert. Aktuell liegt ihm nur noch eine Verabredung mit einem Altenheim vor – im Februar.

Prinz Mark zeigt sich aber motiviert und anpassungsfähig: „Wir sind beide vollständig geimpft und können und wollen uns täglich testen lassen“, sagt er auch im Namen der Novesia zu. Zudem seien die Tollitäten offen für die Ideen der sozialen Einrichtungen. Er ist überzeugt: „Wir können Regeln einhalten und den Menschen in den Einrichtungen trotz allem zeigen: Wir vergessen Euch nicht und wir feiern Karneval mit Euch.“