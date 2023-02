Prinzenmahl in Neuss Der KA-Präsident als prominenter „Zusteller“

Den Titel darf Jakob Beyen längst führen, auf die Urkunde aber musste der 72-Jährige fast drei Jahre warten. Jetzt hat es der Karnevalist von den Blauen Funken endlich schriftlich: „Für sein bedeutendes Wirken in der karnevalistischen Brauchtumspflege“, so ist auf Büttenpapier zu lesen, verleiht der Dachverband von inzwischen 24 Gesellschaften dem langjährigen KA-Präsidenten die Ehren-Präsidentschaft. „Er hat den Karneval in Neuss vorangetrieben und für unsere weitere Arbeit eine tragfähige Basis geschaffen“, lobte ihn sein Nachfolger Andreas Picker am Mittwoch beim so genannten Prinzenmahl im Zeughaus, als er die Urkunde endlich „zustellen“ konnte.