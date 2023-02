Prinzenfrühstück in Neuss Sparkassensprecher überzeugt auch in der Bütt

Ein Gastgeber ist immer auch an das Protokoll gebunden. Weil das so ist, trat Stephan Meiser diese Rolle beim Prinzenfrühstück der Sparkasse Neuss gerne an Andreas Picker ab, den Bankkaufmann-Kollegen und Präsidenten des Karnevalsausschusses Neuss (KA). Denn den Sparkassensprecher Meiser zieht es nicht ans Mikrofon, um Ehrengäste wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke oder den Neusser Bürgermeister Reiner Breuer im Namen der Sparkasse zu begrüßen. Ihn zieht es in die Bütt.