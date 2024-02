48. Prinzenempfang der Polizei im Rhein-Kreis Team der Wache Dormagen gewinnt Kostümwettbewerb

Den Publikumspreis für die am besten kostümierte Gruppe sicherten sich die Beamten der Wache Dormagen, die als Engelchen und Teufelchen gekommen waren. Für viele Beschäftigte der Polizei im Kreis bietet der jährliche Empfang – dieser trug die laufende Nummer 48 – eine einmalige Gelegenheit, sich mal außerhalb des Dienstes zu treffen. Polizei-Abteilungsleiterin Heidi Fahrenholz freute sich, unter den rund 500 Gästen so viele Kollegen begrüßen zu können. Die große Gruppe der Politiker führte Landrat hans-Jürgen Petrauschke an. Im Zentrum des Empfangs aber standen die Vertreter von 28 Karnevalsgesellschaften aus dem Kreis und die insgesamt 13 Prinzenpaare, Kinderprinzenpaare und Dreigestirne. Höhepukt des kurzen „offiziellen“ Teils war der Auftritt der Tanzgarde der Neusser Polizei mit ihrem Männerballett.