Landestheater in Neuss Typen statt Menschen

Denn Typen sind sie alle. Das macht Miriam Busch schon mit den Kostümen klar. So tritt Charles als Dummbatz in einem karierten Anzug auf, der eitle Homais in einem Umhang mit hohem Kragen, der verschlagene Lheureux kommt ganz in der Farbe der Unschuld (in Weiß) daher, der Vater ist schlicht jemand vom Land. Nur Léon und Rodolphe sind normal gekleidet, der jugendliche Léon hat einen Blouson an, Rodolphe einen Blazer. Und Emma? Am Anfang trägt sie ein rotes, glitzerndes Kleid, dann eine Art Anzug mit Pfauenfedern an den Beinen und Plateauschuhe. Zwischendurch zeigt sie mit Reitausstattung Pariser Mode (oder was sie dafür hält). Überhaupt wird Paris von ihr ständig als Sehnsuchtsort genannt: „Ich wollte immer zugleich sterben und in Paris leben.“