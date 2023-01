Karneval in Neuss Premiere! Eine Prologia beim Nüsser Ovend

Die Neusser Heimatfreunde hatten tatsächlich für eine kleine Sensation gesorgt: Erstmals war es kein Prologius, sondern eine Prologia, die den Mächtigen die Leviten las: Annette Gratz wird in die Geschichte der Heimatfreunde eingehen. Zu den Sitzungen der Heimatfreunde kommen alle, die Rang und Namen haben in Neuss. Das war auch diesmal so. Die Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und Daniel Rinkert waren da, ebenso Oberpfarrer Andreas Süß, der Präsident der Neusser Schützen, Martin Flecken, der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings, Bürgermeister Reiner Breuer und sein Vorgänger Herbert Napp. Sie erlebten ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Lokalkolorit.