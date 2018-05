Peter Kamp : "Preisvergabe bleibt eine Überraschung"

Neuss Am 27. September wird in Neuss der Jugendkulturpreis verliehen. Drumherum findet das Festival "See you" statt.

Neuss Zum ersten Mal wird der Jugendkulturpreis NRW in Neuss verliehen. Neusser waren zwar schon unter den Preisträgern - 2010 etwa mit Hamdi Berdid und der HipHop-Produktion "Musterkanaken" -, aber das vom Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW (LKD) veranstaltete Festival "See you" wird erstmals in der Stadthalle (am 27. September) stattfinden. Einer der Planer und Organisatoren ist Peter Kamp, Bildungsreferent in der Geschäftsführung der LKD,

Herr Kamp, bis zum 15. Mai können sich Gruppen und Institutionen mit ihren Kinder- und Jugendprojekten noch bewerben. Wie sieht derzeit das Interesse in Neuss aus?

Info Festival- Organisatorenh können sich anmelden Bewerbungen Bis 15. Mai können sich Gruppen und Institutionen mit ihren Projekten für Kinder und Jugendliche bewerben. Informationen gibt es unter www.jugendkulturpreis.de/online-bewerbung/ Festival Jugendliche, die sich an der Organisation des Festivals "See you" im September beteiligen möchten, können sich ebenfalls online melden und sich das nächste Treffen am 17. Juni um 16.30 Uhr vormerken.

Peter Kamp Die Bilanz ist schon erfreulich: Wir haben zwei komplette Bewerbungen vorliegen, vier bis sechs sind noch in der Pipeline. Und es gibt diverse Bekundungen, so dass wir glauben, dass noch was kommt. Auch aus Grevenbroich und Dormagen liegt schon was vor.

Zeigt denn die Erfahrung, dass viele auf den letzten Drücker kommen?

Kamp (lacht) Ja, das stimmt! Es ist letztlich für uns immer wieder eine Riesenüberraschung. Seit wir die Online-Bewerbung möglich gemacht haben, ist es für uns etwas einfacher - auch wenn wir damit rechnen, dass kurz vor Mitternacht am 14. Mai noch etliche Bewerbungen aufploppen. Früher mussten wir die Bewerbungen waschkörbeweise verarbeiten...

Wie groß ist Ihr Team denn, das die Vorschau macht?

Kamp Naja, die Sichtung der Bewerbungen für die Dokumentation, in die ja alle aufgenommen werden, macht ein kleines Team von uns. Die erste in Richtung Preisträgerschaft macht für jede Sparte ein Tandem, 25 insgesamt. Einer kommt aus unserer Geschäftsstelle, die andere von außen und ist eine Fachfrau. Das ist schon eine größere Nummer, wobei für jedes Tandem auch die Kriterien gelten, die schon in der Ausschreibung genannt sind.

Und daraus entsteht ein Pool, aus dem eine Jury die möglichen Preisträger nominiert?

Kamp Das kann man so sagen, rund 20 Prozent kommen in eine Art Vorauswahl - auch wenn wir das eigentlich nicht gern so nennen. Wichtig ist aber auch, dass jedes Jurymitglied Projekte nachnominieren kann, denn jedem stehen alle eingereichten Bewerbungen zur Verfügung.

Und von diesen 20 Prozent werden dann noch mal welche ausgewählt?

Kamp Nein, das ist quasi schon der Kreis der möglichen Preisträger. Aber nur dieser wird der Jury in einer ganztätigen Sitzung (die manchmal auch in den Abend hineingeht) präsentiert. Daraus folgt eine punktemäßige Bewertung, an deren Ende letzten Endes die Frage steht: Kann die Jury sich dieses oder jenes Projekt als Preisträger vorstellen?

Beim "See you"-Festival können sich ja sämtliche Bewerber präsentieren. Auch die, die es nicht in die so genannte Vorauswahl geschafft haben. Aber wissen denn jene Bescheid, die ganz oben im Punkte-Ranking gelandet sind?

Kamp Nein! Es ist seit 28 Jahren so, dass niemand weiß, ob er ausgezeichnet wird oder nicht. Diese Überraschung ist auch dem Land NRW, das uns neben der Stadt Neuss und Neuss Marketing fördert, sehr wichtig, stellt uns allerdings auch vor logistische Herausforderungen. Denn wir müssen dafür sorgen, dass die potenziellen Preisträger auch da sind, dürfen aber nicht sagen, dass sie eventuell solche sind.

Ist es schon passiert, dass ein Preisträger nicht da war?



Kamp Nein. Wir haben wohl schon erlebt, dass ein Zweit- oder Drittplatzierter schon im Auto auf dem Rückweg saß.

Mit wie viel Projekten rechnen Sie für die Präsentation in der Neusser Stadthalle?

Kamp Vorsichtig gesagt mit 100, vermutlich werden es aber um die 150 sein.

Wie sind Sie überhaupt auf die Stadt Neuss gekommen?

Kamp Grundsätzlich rotiert der Jugendkulturpreis, ist mal im Rheinland, mal in Westfalen. Nun ist eben das Rheinland dran. Außerdem wollen wir nicht nur in die ganz großen Städte, sondern auch in die etwas kleineren gehen. Und vor allem Neuss gehört zu den Kommunen in NRW, die in den vergangenen 15 bis 25 Jahren die interessanteste kulturelle Entwicklung gemacht haben, speziell auch in der Jugendkulturarbeit. Zudem ist es für uns wichtig, in die Städte zu gehen, in denen wir auch Mitgliedseinrichtungen haben - was in Neuss mit der Alten Post und der Schule für Kunst und Theater der Fall ist.

Sie wurden mit offenen Armen aufgenommen?

Kamp Ja! Es ist für uns auch nicht denkbar, den Jugendkulturpreis in einer Stadt auszurichten, die uns nicht will.

Und die Stadthalle bietet auch Raum für das Festival am 27. September?

Kamp Auf jeden Fall! Die Stadthalle wird bestuhlt, hat 1500 Plätze. Wir waren schon in kleineren Locations, haben dann eine Außenprojektion eingerichtet. Das brauchen wir jetzt bestimmt nicht.

Sie betonen ja sehr, dass auch die Organisation des Festivals in der Hand von Jugendlichen liegen soll. Gibt es da schon ein Team?

Kamp Es hat ein erstes Gespräch mit Trägerinstitutionen stattgefunden, und ein erstes Jugendteamtreffen. Da waren schon 15 Jugendliche dabei - so viel hatten wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nie.

Aber man kann sich noch melden?

Kamp Ja, auf jeden Fall!

HELGA BITTNER FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

