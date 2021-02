Kostenpflichtiger Inhalt: Diabetes-Behandlung : Drei Ärztinnen übernehmen Praxis-Zentrum in Neuss

Alexandra Lansen, Kirsten Holtappels und Catrin Pfingsten (v.l.) haben die Leitung der Diabetischen Schwerpunktpraxis in der Nordstadt übernommen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Diabetes-Zentrum am Johanna-Etienne-Krankenhaus ist seit Januar fest in weiblicher Hand: Drei Ärztinnen führen das Erbe von Praxisgründer Dr. Rainer Betzholz weiter, der sich Ende 2020 in den Ruhestand verabschiedet hat.