Interview mit Jochen Hennen : Further Schützen sind offen für Zukunftsfragen

Der Präsident der Further Schützenbruderschaft zieht eine positive Bilanz für 2019 und befeuert die Diskussion zur Entwicklung des Vereins.

Herr Hennen, Sie haben zum vierten Mal als Präsident das Further Schützenfest geleitet. Waren Sie so nervös wie beim ersten Mal?

Jochen Hennen Ich finde, ich bin cooler geworden. Bei der Ablauf-Organisation und den Ansprachen habe ich an Sicherheit gewonnen, bin routinierter. Eine Grundanspannung ist jedoch geblieben, muss auch bleiben, denn das Komitee und ich tragen die Verantwortung dafür, dass alle ein schönes Fest feiern. Das war in diesem Jahr der Fall.

Vor fünf Jahren verbreitete der Sturm Ela Furcht und Schrecken, in diesem Jahr sind die Further Schützen glimpflich davon gekommen ...

Hennen Ich trete dafür ein, die Tradition zu wahren, aber den Verein kontinuierlich zu entwicklen. Daher haben wir einen Arbeitskreis gegründet, der unter der Leitung von Uli Liebscher bis Ende des Jahres seine Vorschläge in einem so genannten White Book vorlegen wird.

Andersrum gefragt: Wie soll das Further Schützenfest in fünf Jahren gefeiert werden?

Hennen Nein. Das ist nicht der Plan. Aber montags hatten wir zuletzt mit Anna-Maria Zimmermann, Michael Wendler oder den Räubern auswärtige Stars im Zelt. In diesem Jahr sorgte die Fantastic Company, also unsere eigenen Leute, für Stimmung. Dienstags ist die Krönung ein Höhepunkt für Königspaar und Schützenfest – aber muss die Hofcour so lange dauern? Wir suchen in einem transparenten Verfahren behutsam nach Antworten.