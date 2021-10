Weihnachtshaus in „Ho-Ho-Hoisten“ : Post vom Neusser Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann – alias Andreas Vogt – hat im Weihnachtshaus von Sven Martin einen eigenes Büro. Dort beantwortet er den Brief, den Paula Röhs in den neuen Weihnachtsbriefkasten geworfen hat. Foto: woi (1)/jus (1)/Andreas Vogt (1) Foto: Andreas Woitschützke

Hoisten Kinder aus Neuss dürfen sich in diesem Jahr auf eine persönliche Nachricht von „Santa“ freuen. In Hoisten wurde jetzt nämlich ein eigener Weihnachtsbriefkasten ausgestellt. Was hat es damit auf sich?