Deutsch-portugiesische Freundschaft Rhein-Kreis Neuss frischt Kontakte zu Grandola auf

Im Rahmen eines Arbeitstreffens mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Carina Batista sowie dem Dezernenten für Kultur und Soziales, Alcides Bizarro, zeigte aber auch Grandola großes Interesse, in Zukunft mit seinen jungen Leuten wieder an Jugendcamps teilzunehmen und den Jugendlichen Praktika im Rhein-Kreis Neuss anzubieten. Bereits zuvor waren der Rhein-Kreis Neuss und Grandola über fast zwei Jahrzehnte durch solche Jugendprojekte in regelmäßigem Austausch.