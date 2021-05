Polizeiaktion in Neuss : Islamismus-Verdacht - Bund verbietet Verein „WWR Help“

Beamte des Bundes durchsuchten die Räume des Vereins Ansaar International (Foto) und seiner Teilorganisation WWR Help. Beide wurden am Mittwoch verboten. Foto: dpa/Martin Gerten

Neuss Eine angebliche Hilfsorganisation aus Neuss soll Teil eines salafistischen Netzwerkes sein. Am Mittwochmorgen hat die Polizei Räume in Grimlinghausen durchsucht.

Polizeiaktion in Neuss. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren wurden am Mittwochmorgen die Räume des Vereins „WWR Help“ (WorldWide Resistance) in einem Mehrfamilienhaus in Grimlinghausen von Fahndern durchsucht. Hintergrund der Aktion war ein bundesweit geführter Schlag gegen den Verein Ansaar International und ein Netzwerk von Teilorganisationen, zu dem nach Überzeugung des Bundesinnenministerium auch „WWR Help“ zählt. Der in Düsseldorf ansässige Verein Ansaar International, der ebenso wie „WWR Help“ nach außen als humanitäre Hilfsorganisation auftritt, wurde samt seinem Netzwerk vom Bundesinnenminister verboten. Die Vereine werden aufgelöst.