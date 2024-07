Mehrere Betrugsversuche Polizei warnt vor Telefonbetrügern in Neuss

In Neuss klingelte am Dienstag gegen 12.50 Uhr das Haustelefon einer 68-jährigen Frau. Am anderen Ende: eine falsche Polizistin, die von einem angeblichen Unfall berichtete. Aufgrund dessen sei die Tochter der Neusserin nun im Gefängnis, könne allerdings gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden. Das Telefonat wurde seitens der Anruferin beendet, nachdem die 68-Jährige angegeben hatte, die geforderte Summe nicht aufbringen zu können.