An der Venloer Straße in Neuss : Polizei nimmt Mann in Kiosk fest

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dap/dpa

Nordstadt Die Polizei wurde am Mittwoch um 4.25 Uhr über eine unbekannte Person informiert, die sich an einem Kiosk an der Venloer Straße zu schaffen machte. Die Beamten trafen dort einen Neusser (46) an und nahmen ihn vorläufig fest.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann durch eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft in der Nordstadt eingedrungen und hatte es offenbar auf Zigaretten abgesehen.

Da der Neusser sich beim Einbruch leicht verletzt hatte, versorgten ihn Rettungssanitäter noch am Tatort. Ein Arzt entnahm dem polizeibekannten 46-Jährigen in einem Krankenhaus die fällige Blutprobe, da er augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand.

Die Kriminalpolizei hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)