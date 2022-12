Polizei-Einsatz Drogenkontrolle zu Nikolaus in Neuss

Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führt landesweit jährlich zu Unfällen mit teilweise schweren oder tödlichen Personenschäden. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer sich nur in einem verkehrstüchtigen Zustand auf die Straße zu begeben. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.