Polizei-Kontrolle in Neuss : Drogenfunde an der Stadthalle

Neuss Immer wieder beschweren sich Leser bei unserer Redaktion über die Drogenszene rund um die Stadthalle, fordern unisono mehr Kontrollen der Polizei. Jetzt fand eine Schwerpunktaktion statt.

(NGZ) Denn am Mittwoch haben uniformierte und zivil gekleidete Polizeibeamte einen größeren Einsatz im besagten Bereich gefahren. Mehr als 25 Personen wurden überprüft, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

An der Augustinusstraße kontrollierten Beamte einen 42-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Neuss gegen ihn Untersuchungshaft, wegen einer vorangegangenen Tat (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) angeordnet hatte. Der Dormagener wurde festgenommen. Einer Zivilstreife war im Stadtgarten in der Nähe zum Franz-Kellermann-Weg ein 32-Jähriger aufgefallen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen Amphetamin und stellten die Droge sicher. Den Kaarster erwartet nun ein Strafverfahren.

Einen 26-Jährigen konnten Polizeibeamte dabei beobachten, wie ihm von einem anderen Mann an der Stresemannallee Geldscheine übergeben wurden. Bei einer Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei ihm Geld im mittleren vierstelligen Bereich, über dessen Herkunft der Mann mehrfach widersprüchliche Angaben machte. Drogen konnten bei dem Rommerskirchener nicht aufgefunden werden. Da er in Vergangenheit aber mehrfach wegen Handels mit Kokain und Cannabis an der Örtlichkeit aufgefallen war, stellten die Beamten das Geld sicher. Durch die sogenannte „präventive Vermögenssicherung“ soll in diesem Fall verhindert werden, dass das Geld für zukünftige Drogengeschäfte genutzt werden kann. Es handelt sich laut Polizei dabei nicht um eine Maßnahme der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr. Die rechtlichen Grundlagen dafür finden sich im Polizeigesetz des Landes NRW.