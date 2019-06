Weniger Einbrüche in Neuss : Polizei schärft das „Einbruchsradar“

Neuss Die Einbruchszahlen sind rückläufig, immer mehr dieser Taten scheitern. Experten werten das auch als Erfolg der präventiven Polizeiarbeit. Doch deren Beratungsstellen werden seltener in Anspruch genommen.

Die Deutschen gelten als „impfmüde“. Werden sie auch nachlässiger beim Schutz ihres Eigentums? Im Hauptausschuss beklagte ein Polizeisprecher bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik, dass immer weniger Menschen die Beratung des Kommissariats Prävention in Anspruch nehmen. Nur 50 Interessierte (nach 63 im Jahr zuvor) verabredeten 2018 einen Termin für eine Einzelberatung, nur 303 (Vorjahr: 399) baten um Hausbesuch und Beratung vor Ort.

Die Einbruchskriminalität zu senken, so teilte der Beamte im Hauptausschuss mit, bleibe ein „strategisches Behördenziel“. Und: Dabei sei man auf einem guten Weg. Alleine in der Stadt Neuss sank die Zahl der Einbrüche im Vorjahr um 90 auf allerdings immer noch 341. Andererseits kletterte die Aufklärungsquote um acht Punkte auf 23 Prozent und lag damit über dem Landesdurchschnitt. Und: In 48 Prozent der 341 aktenkundig gewordenen Einbrüche brachen die Täter erfolglos ab. Es blieb beim Versuch.

Um das „strategische Behördenziel“ zu erreichen, steht der Polizei ein großer „Werkzeugkoffer“ zur Verfügung. Ein Element ist das so genannte Einbruchsradar, das wöchentlich aktualisiert wird und auf einer Karte die Orte der stattgefundenen und versuchten Einbrüche markiert. Jeweils drei solcher Fälle waren es im Zeitraum vom 3. bis 9. Juni. Dieses Instrument soll jetzt „geschärft“ werden.

Bislang, so bestätigt Polizeisprecherin Diane Drawe, kann die Kreispolizeibehörde nicht ermitteln, wie oft das „Radar“ auf der Internetseite der Polizei angeklickt und gelesen wird. Sie erhebt daher auch nicht, ob sich ein Hinweisgeber meldet, weil er auf dem Radar einen Einbruchsort entdeckt hat, den er im Nachhinein mit einer eigenen Beobachtung in Verbindung bringt. Diese Möglichkeit zur Auswertung vor Ort soll zeitnah geschaffen werden, sagt Drawe.

Dass nicht real gemessen werden kann, ob das „Radar“ einen Effekt hat, bestätigt auch Wolfgang Beus vom Landesinnenministerium. „Das Radar ist ein Instrument der Prävention“, sagt er – und die zeige in der Summe aller Maßnahmen wiederum in der Tat Wirkung. „Wir haben Einbruchszahlen auf einem so niedrigen Niveau wie seit vielen Jahren nicht mehr“, sagt Beus.

Viel Präventionsarbeit spielt sich inzwischen im Internet ab, sagt Drawe. Wer einen Beratungstermin mit dem Kommissariat Prävention nicht wahrnehmen kann oder möchte, findet viele Informationen dazu, wie er Haus und Wohnung sichern kann, auch im Netz. Zu diesen Angeboten gehört nicht zuletzt ein gerade erst aktualisiertes Verzeichnis von Handwerksunternehmen, das vom Landeskriminalamt auch in Form einer Broschüre herausgegeben wird. „Adressennachweis von Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen“, heißt diese Aufstellung offiziell, die auf 100 Seiten Firmen aus ganz Nordrhein-Westfalen nennt, an die sich Hausbesitzer wenden können. „Zertifizierte Unternehmen“, wie Drawe betont, die helfen, die Tipps der Experten am Ende auch praktisch umzusetzen.

Jeweils drei solche Firmen aus Neuss und Meerbusch sind dort gelistet, jeweils zwei fand das LKA Grevenbroich und Dormagen sowie Einzelunternehmen in Kaarst und Korschenbroich.