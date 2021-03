Polizei in Neuss : Ansprechpartner für Augustinusviertel, Pomona und Meertal

Polizei in Neuss

Neuss Axel Franke ist gerne „on tour“: Das kommt ihm dem Polizeihauptkommissar nun auch im Job zu Gute – als neuer Bezirksdienstbeamter.

Polizeihauptkommissar Axel Franke ist neu im Bezirksdienst der Polizei und ab sofort Ansprechpartner für die Bürger in den Bezirken Augustinusviertel, Pomona und Meertal. Das teilt die Polizei mit.

Der gebürtige Wilhelmshavener begann seine Ausbildung 1992 in Wuppertal. Nach weiteren Stationen in Wuppertal und Düsseldorf kam er 1996 in den Rhein-Kreis Neuss und versah seinen Dienst auf der Polizeiwache Neuss. 15 Jahre war er zudem als Kradfahrer unterwegs. Seine neuen Bezirke kennt er durch die jahrelange Erfahrung schon sehr gut.