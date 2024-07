Neuzugänge bei der Polizei im Rhein-Kreis Objektschutzaufgaben belasten die Polizei

Die Polizei und der Kommunale Service- und Ordnungsdienst in Neuss haben an der Krefelder Straße eine neue Anlaufstelle geschaffen, die natürlich auch Personal binden wird. Personal, das bei der Kreispolizeibehörde ohnehin knapp ist. Daran ändern auch die zehn neuen Kräfte wohl wenig, die auf Weisung von Innenminister Herbert Reul die Mannschaft der Polizei im Rhein-Kreis ab Herbst verstärken. Denn es seien auch neue Aufgaben hinzugekommen, sagt Kristin Hildebrandt, die Vorsitzende der Kreisgruppe Neuss in der Gewerkschaft der Polizei.