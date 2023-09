Polizei-Aktionstag in Neuss Wer bremst, gewinnt!

Ein Großaufgebot an Polizeikräften war am Dienstag Vormittag waren in der Quirinusstadt im Einsatz. 16 Polizeikräfte hatten sich in der Innenstadt positioniert. Während vor dem Haus an der Batteriestraße 1 potenzielle Verkehrssünder herausgewunken wurden, konnten Passanten vor dem Rathaus auf einem fixierten E-Scooter ihr Reaktionsvermögen testen. „Sicher.mobil.leben“ hieß die bundesweite Aktion und das übergreifende Thema lautete „Rücksicht“.