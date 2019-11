Politisches Engagement für Frauen in Neuss erleichtern : Neuer Beirat für Gleichstellung

Neuss Der neue Rat wird die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik angehen müssen.

Nach Darstellung der Verwaltung könnte die Arbeit für das Thema Gleichstellung durch einen solchen Beirat in der Tat gestärkt werden und gleichzeitig an politischer Bedeutung gewinnen. Vorstellbar wäre aber auch, dass ein Gleichstellungsausschuss etabliert wird, der nicht nur beratende Funktion hätte, sondern eigene Beschlussempfehlungen an den Rat adressieren kann. Mit diesem Initiativrecht hätte das Gremium ein stärkeres Mandat.

Einen Aspekt der Gleichstellungsarbeit betrifft den Rat selbst. Denn in dem höchsten politischen Gremium der Stadt sind Frauen unterrepräsentiert. Das liegt nach Überzeugung der FDP auch daran, dass ein familienfreundlicher Rahmen fehlt, damit Frauen ihre Verpflichtungen in Beruf und Familie mit einem politischen Engagement in Einklang bringen können. Für die Fraktion beantragte deren Vorsitzender Manfred Bodewig, eine kostenlose Kinderbetreuung während der Gremiensitzungen anzubieten. Müttern soll zudem Gelegenheit gegeben werden, im Fall des Falles ihr Kind zu stillen oder zu wickeln. Das werde sich sicher leicht einrichten lassen, sagt Bürgermeister Reiner Breuer zu, auch wenn bisher noch nie ein entsprechender Bedarf angemeldet worden sei. Eine Illusion musste Breuer dem Ratskollegen Bodewig allerdings rauben: Von daheim aus digital abzustimmen, wie sich das die FDP für Frauen in Mutterschaftsurlaub vorstellt, lasse die Gemeindeordnung nicht zu. „Mutterschaftsurlaub verbietet die Teilnahme an Gremiensitzungen ja auch nicht“, fügte er hinzu.