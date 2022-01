Schraubenfabrik in Neuss : CDU-Politikerin Nollendorf kritisiert Dezernenten

Neuss Die ehemalige CDU-Stadtverordnete rechtfertigt den Verzicht auf den Kauf der Schraubenfabrik. Diese hätte die Stadt vor sechs Jahren für 3,5 Millionen Euro kaufen können, vergangenes Jahr wechselte sie für 40 Millionen Euro den Besitzer.

Teile der CDU reagieren pikiert auf den Hinweis, dass sie vor sechs Jahren den Kauf der insolventen Schraubenfabrik für 3,5 Millionen Euro abgelehnt haben, die vergangenes Jahr für mehr als 40 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Baudezernent Christoph Hölters hatte dazu in einem Beitrag des ZDF Heute-Journals kritische Anmerkungen gemacht, die Ursula von Nollendorf nicht unkommentiert lassen will. Sie sei erstaunt, sagt die damalige CDU-Stadtverordnete, dass Hölters nicht gesagt habe, warum die Politik dem Ankauf nicht zugestimmt hat.

Aus ihrer Sicht ist die Entscheidung auch in der Rückschau vertretbar: „Alle hatten noch die Zahlen für die Sanierung des Grundstückes am Hafenbecken I vor Augen,“ sagt sie mit Blick auf das 1997 geschlossene Traktorenwerk IHC. Die Sanierung des Geländes am Hafenbecken I, auf dem 2013 die Firma Pierburg ein Werk errichtete, habe seinerzeit den Kaufpreis um ein Vielfaches übertroffen, erinnert von Nollendorf. „Niemand konnte sagen, welche Umweltsünden in dem Boden der Schraubenfabrik lauern.“