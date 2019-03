Rainer Lessmann übernimmt die Leitung der Friedhöfe in Neuss: Klare Ansage an den Friedhofsleiter

Klare Ansage an den Friedhofsleiter

Rainer Lessmann übernimmt die Leitung der Friedhöfe in Neuss

Neuss Politik kritisiert das Vorgehen der Verwaltung bei Lösung des Personal-Problems.

Dem Neusser Grenadierkorps wie auch der Norfer St.-Andreas-Bruderschaft wird gestattet, mit Gedenksteinen auf einem Friedhof Orte des Erinnerns an verstorbene Mitglieder zu schaffen. Die Erlaubnis dazu erteilte jetzt der Ausschuss für Umwelt und Grünflächen. Die Umsetzung wird zu den ersten Aufgaben gehören, die auf Rainer Lessmann (47) warten, wenn er am 1. April aus der Finanzverwaltung der Stadt in die Leitung der städtischen Friedhöfe wechselt.