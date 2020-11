Politik in Neuss : SPD sichert sich Schlüsselpositionen

Neuss Am Freitag geht es im Neusser Stadtrat um die Drittgremien. Die CDU verliert nach ihrem vergleichsweise schlechten Abschneiden bei der Kommunalwahl Aufsichtsratsvorsitze.

(-nau) Was die Niederlage bei der Kommunalwahl für die CDU wirklich bedeutet, wird erst am Freitag deutlich fühlbar sein. Bislang konnte sich die Union noch damit trösten, weiterhin die stärkste Fraktion im Rat zu sein und in immerhin noch sechs von 14 Ausschüssen den Vorsitzenden zu stellen. Doch am kommenden Freitag wird es bitter. Denn es geht um die Besetzung der Drittgremien und damit auch um die wichtigen Aufsichtsgremien von Stadtwerken, Bauverein oder der Sparkasse.